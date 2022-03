Parte da Marsala la storia della nave ospedale del dottor Ungaro, incontro del Rotary ai Salesiani

Il Rotary Club di Marsala ha presentato all’Auditorium dei Salesiani, il libro “Diecimila miglia intorno all’Africa” del chirurgo trapanese Giancarlo Ungaro.

Dopo essere stato in diversi paesi africani dove ha impiegato le proprie ferie mettendo a disposizione la sua professionalità sanitaria, Ungaro nel 2009 decide di costruire una nave ospedale con cui poter visitare i malati del Madagascar dove è già stato tante volte. Essendoci in quell’isola fatiscenti strade di comunicazione, con la nave sarebbe stato possibile fermarsi in diversi approdi della costa e poter curare gli abitanti dei villaggi isolati.

La ricerca del natante da parte del medico, arriva a Marsala: qui, al Porto, il vecchio peschereccio Tramati Junior, era in attesa di essere demolito. Era un rimorchiatore russo acquistato in Bulgaria dall’armatore Tramati per essere utilizzato per la pesca nel Mediterraneo. Viene così portato al Porto di Trapani per essere riparato e adattato a nave ospedale dotata di laboratorio di analisi e sala operatoria. Viene dato il nuovo nome di “Elpis” cioè Speranza.

Il medico trapanese trova tanta solidarietà e appoggio dalle istituzioni e sono stati gli alunni delle scuole che hanno scelto il nome “Speranza”. La nave parte il 30 aprile 2017 da Trapani per arrivare dopo due anni in Madagascar il 1° aprile 2019. Nel lungo tragitto la nave ospedale approda in Gambia, Liberia, nell’isola di Sao Tomè, in Angola e grazie alle equipe plurispecialistiche volontarie vengono curati gli ammalati. Importante è stata la figura della dottoressa Rosalba Caizza che ha disposto il lavoro organizzativo.

Nel corso dell’incontro rotariano, sono intervenuti il Presidente del Club Service Daniele Pizzo, il vice sindaco di Marsala Paolo Ruggieri, il vice presidente dell’Ordine dei Medici di Trapani Antonella Delia Gervasi, il Presidente del Tribunale lilybetano Alessandra Camassa, la deputata regionale Eleonora Lo Corto, il medico Rino Ferrari. Infine è intervenuto don Giovanni Corselli, missionario salesiano per quarant’anni in Madagascar.