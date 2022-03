Pino Nilo confermato alla guida dell’Anpi Marsala

Le biografie dei protagonisti della lotta di liberazione, ma anche la partecipazione al dibattito sui temi di maggiore emergenza sociale e civile. Prosegue su questo doppio fronte l’impegno dell’Anpi di Marsala, che sabato pomeriggio, presso la sede dell’Auser di via Rubino, ha celebrato il proprio secondo congresso, al termine del quale Pino Nilo è stato confermato alla carica di presidente della sezione locale.

Alla presenza del presidente provinciale Aldo Virzì, il pomeriggio si è aperto con la presentazione delle tesi congressuali e con il doveroso richiamo al dramma che sta vivendo la popolazione ucraina, in seguito all’invasione delle forze armate russe. Poi Pino Nilo ha tracciato un bilancio dell’attività portata avanti in questi anni, culminata con la pubblicazione di un primo volume contenente le biografie di 90 partigiani siciliani, che presto verrà seguito da una seconda edizione, arricchita con importanti aggiornamenti, con particolare riguardo al ruolo degli Imi, gli internati militari italiani (“furono trattati ancora peggio degli altri, da parte dei tedeschi, in quanto considerati traditori”, ha sottolineato Nilo).

Nel suo intervento, il presidente dell’Anpi è tornato a chiedere con forza una sede per l’associazione, proponendone l’intitolazione alla memoria del marsalese Vincenzo Alagna. Inoltre, Nilo ha reiterato la richiesta di un toponimo presso l’area di San Girolamo dedicata al ricordo dei caduti nella Guerra di Liberazione (che dovrebbe diventare “largo dei partigiani marsalesi”), nonchè di un cippo al parco delle partigiane, diventato un punto di riferimento per le associazioni del territorio. E’ stata proposta anche l’estumulazione del milite ignoto e la ricollocazione all’interno della cappella dei caduti presso il cimitero di Marsala, in un contesto più centrale, in modo da poterlo onorare in maniera solenne in occasione del 4 novembre, giornate in cui si celebrano l’Unità Nazionale e le Forze Armate. Rispetto alle tesi congressuali, Nilo ha poi depositato due emendamenti, per il riconoscimento del ruolo delle donne e degli Imi nella Liberazione, che saranno posti all’attenzione del Congresso provinciale, che si terrà sabato prossimo a Paceco, con la partecipazione di una delegazione marsalese.

Al termine degli interventi (tra cui quello del segretario della Camera del Lavoro, Piero Genco) c’è stato il rinnovo delle cariche, con la conferma di Pino Nilo alla presidenza dell’Anpi di Marsala e la designazione nel consiglio direttivo di Giuliana Zerilli, Giuseppina Passalacqua, Gaspare Galfano, Giacomo Frazzitta, Chiara Putaggio, Monica Genco, Tiziana Sferruggia.

Numerosi i consiglieri comunali marsalesi che hanno seguito i lavori congressuali. In rappresentanza dell’amministrazione comunale c’era l’assessora Valentina Piraino.