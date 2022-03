Partanna aderisce a “M’illumino di Meno” campagna Caterpillar

Anche quest’anno, in occasione dell’edizione 2022 di ‘M’illumino di Meno’, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata dalla trasmissione Caterpillar e Rai Radio2 nel 2005, che ricorre venerdì 11 marzo, il Comune di Partanna, che ha sempre aderito all’iniziativa, vuole sensibilizzare i cittadini a dare un simbolico segno del risparmio energetico spegnendo le luci nelle abitazioni private, quale condivisione contro lo spreco di risorse.

Consumare meno energia quest’anno, alla luce dell’attualità e la sua cronaca, ha un valore simbolico doppio, in riferimento all’importazione di gas dalla Russia, la cui percentuale si auspica diventi sempre minore. Il tema di questa 18esima edizione è anche ‘pedalare e rinverdire’, per ribadire l’importanza del verde per l’uomo e per il Pianeta.