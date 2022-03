Ancora una batosta per il Marsala Calcio in Eccellenza

La Dolce Onorio Marsala prende l’ennesima batosta nel Campionato di Eccellenza girone A alla 23ª giornata. In casa dell’Oratorio San Ciro e Giorgio Marineo, gli azzurri vengono sconfitti da un poker pesante, anche se si sono ben difesi, mettendo a segno una rete, prendendo due traverse, con Spizzo e Paradiso, sbagliando persino un rigore con Calagna poco prima del primo goal dei padroni di casa con Azzara, e una rete quasi fatta quando Carovana si presenta solo davanti la porta avversaria e calciando alto il pallone di quello che poteva essere un pareggio.

L’Oratorio nella ripresa spinge e mette all’angolino il Marsala con tre reti di Rama, Di Maggio e D’Agostino. Spazio per gli azzurri con Muyala per avere il minuto di gloria. Niente di fatto per gli azzurri che restano a 11 punti, penultimi sempre davanti al Cus Palermo (8) e un punto meno di Monreale e Casteltermini (12).