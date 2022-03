Volley Marsala: tutte le gare di Sigel e Fly in A2 e B2

Alla 22ª giornata di Campionato, la Lega Serie A di Volley Femminile, la Sigel Marsala scenderà in campo contro l’Omag di San Giovanni in Marignano domani, 6 marzo alle ore 17, a casa delle emiliane. La partita sarà trasmessa anche in streaming nel canale ufficiale di Volleyball World. Le azzurre di Marco Bracci scenderanno in campo con buone vibrazioni dopo la bella ed incoraggiante vittoria contro la Tenaglia Altino tra le mura amiche del PalaBellina.

La GesanCom Fly Volley Marsala invece, in attesa di scendere in campo nel Campionato di B2, punta sul settore giovanile. Le future giocatrici biancazzurre si alleneranno sotto la guida del tecnico Gaspare Viselli, facendo parte del Team Fly Kids. Gli allenamenti si terranno presso la Palestra della scuola “G. e S. Asta” di Sappusi, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 e per le ragazzine da 12 anni in poi, presso la palestra della scuola “Mazzini”. La Fly giocherà in trasferta il 6 marzo alle ore 18 al Paladavolos di Comiso contro l’Agriaconofreecomadsl.