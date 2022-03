Campionato Ginnastica Artistica, la Diavoli Rossi Marsala vince tutto

Si è concluso nel messinese, il Campionato Regionale a squadre Silver 2022 di ginnastica artistica femminile, che ha visto la partecipazione di oltre 100 ginnaste siciliane. Incredibile successo per la Polisportiva Diavoli Rossi che hanno vinto tutte le gare a cui hanno partecipato, come mai in 52 anni di attività.

Maria e Giorgia Barraco, Giorgia Sciarrino e Giorgia Gimondo si sono fatte valere conquistano l’oro nel Campionato Ld3 junior senior, ottenendo un buon punteggio e staccando il pass per le finali nazionali a squadre che si terranno a Rimini a giugno.

Gli allenatori Monica Colicchia e Gianluca Gimondo schierano due squadre, una di allieve 8-11 anni nella gara LC dove le giovani Martina Amodeo, Quyet Cerami, Martina Marchetti e Sofia Genovese spazzano via le avversarie con un distacco di circa 8 punti; nella seconda, con le ginnaste dai 12 anni in sù, composta da Chiara Amodeo, Xia Cerami, Giorgia Giorlando e le veterane ultraventenni Martina Maggio e Chiara Parisi hanno eseguito tutti gli esercizi agli attrezzi senza commettere gravi errori conquistando il primo gradino del podio.

Due ori anche nella categoria Allieve LA3 con le ginnastine Angela Pace, Miriam Di Girolamo e Rossella Santoro e nella categoria Junior senior con le ginnaste Martina Grillo e Federica Davì – allenate dal tecnico Gianluca Gimondo alla Fitness di Alcamo – e con Giada Maltese e Ilary Gabriele.