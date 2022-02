Coronavirus nel trapanese: +280 casi in 24 ore ma nessun guarito

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, domenica 27 febbraio 2022.

Gli attuali positivi sono così suddivisi nei 25 Comuni del trapanese: Alcamo 695, Buseto Palizzolo 79, Calatafimi Segesta 82, Campobello di Mazara 233, Castellammare del Golfo 284, Castelvetrano 531, Custonaci 112, Erice 419, Favignana 16, Gibellina 27, Marsala 1.581, Mazara del Vallo 935, Misiliscemi 1, Paceco 165, Pantelleria 174, Partanna 185, Petrosino 141, Poggioreale 18, Salaparuta 40, Salemi 107, San Vito Lo Capo 87, Santa Ninfa 59, Trapani 1.087, Valderice 176, Vita 28.

Oscillano di giorno in giorno i contagi a causa delle mancate negativizzazioni: sono 7.262 i positivi in totale (+280); salgono a 567 i deceduti (+1) mentre i guariti restano 52.397 come ieri, quindi con zero guariti.

In terapia intensiva si registrano anche oggi 0 ricoveri, in semi intensiva sono 14, un calo nelle degenze ordinarie: 59 i ricoveri (-3); in Rsa o Covid Hotel ne restano 18 (-1).

Il dato sui tamponi effettuati sarà trasmesso lunedì.