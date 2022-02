Interzonale ILCA Laser, sul podio gli atleti della Canottieri Marsala

Weekend di successi per gli atleti della Società Canottieri Marsala, saliti sul podio della regata Interzonale Illca Laser, che si è svolta nel golfo di Mondello.

Con loro in trasferta il tecnico Vito Messina, che si è detto fiero dei suoi ragazzi per i risultati raggiunti, nella convinzione che si può sempre migliorare. Dopo aver disputato cinque prove in due giorni, Giulio Genna ha vinto tra gli Under 16 della Classe Ilca 4; Lorenzo Caputo si è aggiudicato il terzo posto nella Classe Ilca 6, mentre Ludovica Giacalone è arrivata prima femminile Under 17.

Circa ottanta timonieri si sono dati battaglia sui campi di regata, disputando cinque prove in due giorni: tre durante la giornata di sabato e due la domenica, con atleti provenienti da quattordici circoli in totale. Buoni risultati anche per il resto della squadra della società Canottieri: nella classifica della Classe Ilca 4, Alberto Incarbona è arrivato 14°, mentre Emanuele Busetta 37°.

Nella Classe Ilca 6, Ettore Matembera ha chiuso al 7° posto, Marco Maggio al 12° e Matilde Pecorella al 16°. Le regate, che erano valide per la classifica nazionale di classe e per l’accesso alla prima tappa dell’Italia Cup, erano aperte ai soli concorrenti della Sicilia, della Calabria e della Campania. Ad organizzare la manifestazione è stato il circolo della Vela Sicilia su delega della Federazione Italiana Vela.