Acque inquinate, il Comune di Marsala cerca ditte per il servizio autobotte

Con un avviso pubblico, il Comune di Marsala ricerca operatori economici per una procedura negoziata che prevede l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e consegna di acqua potabile nelle case e nelle attività dei cittadini a mezzo autobotte.

Il problema degli alti nitrati nelle acque comunali ha portato nei giorni scorsi l’Ente comunale ad emanare un provvedimento di divieto dell’approvvigionamento idrico per bere o cucinare. Ad oggi la vicenda non trova ancora una soluzione.

L’avviso – come viene specificato – è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori e quindi senza alcun bando di gara. Si tratta di una indagine conoscitiva. Le ditte che svolgono tali servizi devono inviare la manifestazione di interesse alla per protocollo@pec.comune.marsala.tp.it all’attenzione del dirigente responsabile del settore Giuseppe Frangiamore. Successivamente l’appalto prevede un importo complessivo di 16mila euro più Iva.