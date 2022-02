Pescatori di Selinunte: Catania chiede ed ottiene incontro con Musumeci

“Mi fa piacere comunicare che, dopo il mio intervento richiesto dai pescatori di Selinunte, in preda a forti difficoltà nel portare avanti il loro lavoro, è giunta la risposta del Presidente della Regione, Nello Musumeci che, confermando l’impegno assunto lo scorso fine settimana, ha convocato per giovedì sera a Palazzo D’Orleans, una conferenza di servizi per affrontare questa situazione di profondo disagio. Assieme al sindaco di Castelvetrano, Alfano, e con una delegazione dei pescatori, saremo presenti a Palermo, per manifestare al Governatore gratitudine per il celere ascolto, e per richiedere, ancora una volta, soluzioni immediate“.

Questo quanto dichiarato dal sindaco di Partanna, Nicolò Catania, in merito ai problemi vissuti e denunciati nei giorni scorsi dai pescatori di Selinunte, e relativamente alla richiesta di intervento degli stessi pescatori sui problemi denunciati nelle scorse ore.