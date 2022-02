Il depuratore d’acqua per il benessere di tutta la famiglia. Quale scegliere? La proposta Selmar, direttamente dal produttore certificato e con il 50% di detrazione fiscale

L’acqua fonte di vita e di benessere oggi più che mai trova posto nelle più svariate forme di comunicazioni e di pubblicità che ne esaltano le caratteristiche e ne sensibilizzano proprietà e benefici per la salute del nostro corpo. Nulla di più vero e tutti noi abbiamo ormai imparato che assumere la corretta quantità giornaliera di acqua fa la differenza e innumerevoli sono i vantaggi in salute messi in luce dagli esperti della nutrizione, medici e mondo scientifico in generale.

Ciò che invece appare più difficile è riuscire ad essere consapevoli su quale acqua bere e quale meglio scegliere tra la grande offerta che troviamo sugli scaffali dei supermercati e su quella che ci viene proposta dal rubinetto di casa attraverso l’impiego di apparecchi di depurazione e di trattamento dell’acqua. Se al supermercato sono tante le variabili su cui ragionare tra cui il prezzo, la composizione chimico-fisica, il residuo fisso dell’acqua, l’impatto ambientale dell’acquisto dell’acqua da bere, la bottiglia con il suo ciclo di produzione e di riciclo a termine utilizzo, spostandoci casa e decidendo definitivamente di non acquistare più acqua in bottiglia e ricorrere al trattamento domestico per bere direttamente dal proprio rubinetto, ecco che l’asimmetria informativa può in questi casi metterci parecchio in difficoltà con il rischio o il dubbio di dover fare la scelta giusta o meno nell’acquisto di un depuratore che dia affettivamente tutte le garanzie e sicurezza dovute.

Pertanto, raggiunto il primo step fondamentale, ovvero quello di volersi dotare di un depuratore d’acqua come scelta consapevole, green per l’ambiente e per il benessere della propria famiglia, resta da affrontare il secondo step, altrettanto impegnativo che va opportunamente ponderato quindi, quale depuratore scegliere?In questo caso, il consiglio è sempre quello dell’approccio informativo, pertanto documentarsi bene ragionando esattamente come quando si è chiamati a scegliere su un qualsiasi prodotto alimentare che andiamo ad ingerire e di cui ci nutriamo.Se per prodotto alimentare ci si affida alle proprietà indicate in etichetta, all’origine degli ingredienti, al paese e luogo dello stabilimento di produzione, lo stesso dovrebbe avvenire per la scelta di un depuratore d’acqua domestico. Quanti di noi acquisterebbero delle bistecche, un prosciutto piuttosto che del latte attraverso le promettenti parole di un operatore telefonico? E se ci promettessero la fornitura gratis? La risposta è quasi scontata per gli alimenti e, infatti, in tanti non ci fideremmo perché andremmo ad acquisire qualcosa di sconosciuto di cui ci andremmo a nutrire. Purtroppo, la stessa lucidità di ragionamento non è scontata sui depuratori d’acqua che ci vengono proposti in mille modi e sempre di più telefonicamente nelle forme più convincenti possibili. Ricordiamoci infatti, che l’acqua che passa attraverso tubi, valvole, raccordi e rubinetti è quella che andiamo poi ad ingerire ed assumere tutti i giorni e quindi non solo dovrà essere pura e qualitativamente migliore rispetto a quella fornita dalla rete ma dovrà avere anche tutte le garanzie costruttive di qualità, di conformità, di assoluta atossicità dei componenti impiegati e, non da ultimo, di sicurezza di santificazioni durante tutto il processo produttivo e d’installazione a casa. E quindi, cosa fare? Quale prodotto e soluzione scegliere per la sicuerzza e benessere della nostra famiglia?La risposta non può che passare dall’attingere quante più informazioni possibili ed affidarsi a chi può darci certezza di esperienza e professionalità, quindi rivolgersi al fornitore o meglio al produttore di eccellenza, esattamente come faremmo se dovessimo prenotare una visita medica importante.-

In questo scenario articolato e complesso, Selmar, con i suoi oltre 40 anni di esperienza nel settore del trattamento delle acque in tutto il mondo, può essere la risposta concreta alle nostre esigenze ed aspettative. Stiamo parlando di un’eccellenza del made in Italy, orgogliosamente siciliana, che rappresenta un marchio leader nella dissalazione e del trattamento acque che troviamo a bordo delle barche e yachts più belli al mondo, un’azienda che negli anni ha saputo realizzare tecnologie e soluzioni sempre più innovative in grado di portare acqua dolce e potabile nei paesi più lontani e con grandi deficit idrici, un’azienda con le più prestigiose e riconoscite certificazioni internazionali che nel proprio portafoglio prodotti annovera anche i depuratori d’acqua domestici, proprio quelli che stiamo cercando con tutte le garanzie e sicurezza di cui abbiamo parlato, realizzati con la stessa dedizione tecnica e scientifica, attenzione ai particolari ed alla componentistica, che hanno reso famosa Selmar ad apprezzata nei grandi impianti.Selmar in qualità di produttore riesce a garantire tutto quanto necessario per la nostra casa e per la nostra famiglia a prezzi davvero competitivi attraverso la propria rete qualificata retail ma anche offrendo al consumatore la possibilità di acquistare direttamente online attraverso il proprio sito web ufficiale selmar.it nelle sezione e-shop.

I modelli e le soluzioni domestiche offerte da Selmar sono davvero tante, per tutte le esigenze e necessità.

Sul fronte dell’evoluzione nella gamma dei depuratori d’acqua Selmar ad uso domestico, “ELEGANCE” è la sintesi della più alta tecnologia moderna e di quella più avanzata nel campo della depurazione.

La sfida di Selmar è stata quella di mettere a punto un sistema di depurazione d’acqua ad osmosi inversa non rinunciando alla produzione diretta e compattando al massimo i componenti all’interno di un box di ridottissimi ingombri, realizzato con le più elevate attenzioni alla cura del particolare e del design essenziale ma accattivante al tempo stesso.

ELEGANCE è un più che versatile purificatore d’acqua ad osmosi inversa all’avanguardia, a funzionamento completamente automatico, per uso domestico. Sfruttando il principio dell’osmosi inversa, mantiene inalterato l’equilibrio salino dell’acqua, rimuovendo nitrati, atrazina, metalli pesanti, batteri, virus, pesticidi, cloro, particelle in sospensione, inquinanti organici, ecc. L’acqua prodotta da “ELEGANCE” è purissima, leggera, dal gusto gradevole, paragonabile ad un’ottima acqua oligominerale ed è ideale per bere, cucinare, lavare frutta e verdura, preparare bevande, caffè, ecc.

Dal design elegante, poco ingombrante, “ELEGANCE” è progettato per integrarsi perfettamente con l’ambiente di casa, anche laddove gli spazi sono molto ridotti; proprio per questa particolare versatilità, è riconosciuto da tutti come il “sottozoccolo” per eccellenza. Con i suoi soli dieci centimetri di altezza si rende integrabile con qualsiasi cucina in commercio, trovando alloggio anche nei vani più stretti e impensabili.

L’attivazione e lo spegnimento del sistema viene effettuato semplicemente agendo sul rubinetto d’uscita; questo consente di avere un’acqua sempre fresca e disponibile, prodotta al momento.

Il sistema si distingue in modo netto dagli altri purificatori d’acqua presenti sul mercato, oltre che per la straordinaria versatilità, anche per la particolare silenziosità e per l’eccezionale unità osmosi ad alto rendimento di cui è equipaggiato, che consente di ottimizzare drasticamente i consumi d’acqua.

“ELEGANCE” è a produzione diretta, non richiede serbatoio di stoccaggio, ha un involucro esterno in acciaio inossidabile lucido o satinato, autoventilato, è dotato di doppio prefiltro esterno per facilitarne la manutenzione, ed è corredato di tutti gli accessori necessari per una semplice e rapida installazione.Per l’installazione tradizionale in cucina che non ha particolari limiti di spazi d’ingombro, il modello di punta resta invece l’Ecopur Se 500 che, disponibile sia in versione verticale sviluppata in altezza, sia in versione orizzontante, sviluppata in piano, riesce a garantire una produzione diretta diacqua pure di 100 litri / ora con il massimo delle prestazioni in applicazioni con acqua di rete ma anche di pozzo.

Da non trascurare l’opportunità del momento di poter beneficiare della detrazione fiscale del 50% come bonus depuratori 2022 previsto dalla Legge Di Bilancio 2021.

Per maggiori informazioni tecniche e commerciali 0923 721408 – 800 290 738 – www.selmar.it