Calcio a 5, brilla il Marsala Futsal: 4-0 al Villaurea

Vittoria netta ed entusiasmante del Marsala che liquida con un netto 4 a 0 il forte Villaurea e lancia un segnale alle dirette concorrenti per cercare di aggiudicarsi un posto in griglia play off.



Con due reti per tempo gli azzurri, approcciatisi alla gara con la giusta determinazione e voglia di vittoria, piegano senza diritto di replica una delle squadre meglio attrezzate del campionato e che in precedenza, è stata sconfitta solo dalla capolista Real Termini. Strepitosa prestazione del gruppo, con un plauso particolare da parte di Mister Anteri per Peppe Costigliola, per la prima volta con la fascia di capitano al braccio, autore di una gara maiuscola. Bella prova anche di Foderà, autore di una splendida doppietta con due reti di pregevole fattura e ottimi spunti, sono giunti, in fine anche dai neo arrivi Kaio e Cornell.

Foderà e Costigliola



La splendida cornice di pubblico, particolarmente caloroso che ha assiepato gli spalti del San Carlo di Marsala, esaltata da quanto visto sul rettangolo di gioco, non ha risparmiato applausi e stringendosi nell’abbraccio a fine partita dei ragazzi. Tutto bello ed esaltante che adesso merita continuità per un finale di campionato ad alta intensità alla ricerca di una difficilissima scalata della classifica per meritarsi un posto in griglia play off e soprattutto arrivare a diminuire il gap sotto i dieci punti nei confronti della seconda in classifica. Sabato il campionato sarà fermo, si tornerà in campo il 5 marzo dove il Marsala sarà impegnato in trasferta contro il CUS Palermo.

Raggiante a fine match Mister Anteri non lascia dubbi sulla necessità di tenere alta l’asticella di qualità e impegno dei suoi ragazzi che dovranno meritarsi il posto con dedizione e sacrificio fino a fine campionato.





IL TABELLINO



Marsala Futsal: Buffa, Costigliola, Kaio, Patti, Foderà, Pellegrino Giulio, Emilino, Taormino Alberto, Milazzo, Perrella, Li Causi, Cornell. Allenatore Marco Anteri;



Villaurea: Giglio, Lo Bianco, Cipolla, Guarino, Cassata, Bonanno, Mulè, Orlando, Scalavino, Tuzzolino, Imperato, Badalamenti. Allenatore Antonio Gallo.



Arbitri: Sebastian Colletta di Trapani e Giuseppe Caico di Agrigento;



Marcatori: 15’ e 39’ Foderà (M), 24’ Perrella (M), 59’ Patti (M);



Ammoniti: 12’ e 28’ Scalavino (V), 25’e 44’ Li Causi (M);



Espulso: 28’ Scalavino (V), 44’ Li Causi (M), 49’ Badalamenti (V);



Note: 23’ Tuzzolino (V) sbaglia un tiro libero; 25’ Guarino (V) sbaglia un tiro libero, 30+2 Buffa (M) para un tiro libero a Guarino (V);