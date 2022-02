Parco eolico Egadi, Palmeri: “No a progetti a scatola chiusa”

“Spero che la netta presa di posizione delle commissioni e dei deputati dell’Ars per un progetto che qualcuno vorrebbe approvare a scatola chiusa convinca il Governo regionale ad avere un ruolo non passivo sulla vicenda del parco eolico al largo delle Egadi. Non posso che confermare il mio convinto sostegno allo sviluppo delle energie rinnovabili, ma anche il mio più fermo no a progetti privi di adeguati pareri e valutazioni sul loro impatto ambientale, economico e paesaggistico”.

Lo ha dichiarato Valentina Palmeri dei Verdi – Europa Verde, che oggi ha votato la risoluzione congiunta della V e III commissione dell’Assemblea Regionale che ha invitato il Governo Musumeci ad assumere una posizione formale contraria al piano da 2,8 GW proposto per i mari del trapanese.