Marsala: appello di Liberi per un patto tra le forze moderate

Prosegue l’attivismo del Movimento Liberi a Marsala, che la scorsa settimana è entrato ufficialmente nella Giunta Grillo con la nomina di Valentina Piraino alla carica di assessore. Il nuovo coordinamento, eletto nei giorni scorsi, è tornato a riunirsi per fare il punto sulla situazione politica ed amministrativa in città e ragionare sull’identità politica del Movimento stesso. Ne è scaturita una nota (a firma dei consiglieri comunali Vito Milazzo e Pietro Cavasino, dell’assessora Valentina Piraino, di Antonio Parrinello, Manuela Cellura, Sergio Sammartano, Vincenzo Graffagnini, Nicola Grillo e Sergio Bellafiore) in cui “Liberi ribadisce il ruolo che intende avere nel panorama politico locale, caratterizzato da una politica inclusiva e costruttiva, che parta dai territori e dalle comunità locali con il massimo coinvolgimento di tutte le forze sociali moderate che finora sono state escluse da qualsivoglia processo decisionale”.

Liberi insiste sulla necessità di “avviare una nuova stagione di politica programmatica con quelle forze del territorio che condividono un impegno politico per e non contro”, auspicando il superamento di “sterili ideologie e vecchie logiche di contrapposizione, per confrontarsi con le forze politiche moderate sui programmi e progetti per il bene del territorio”.

Liberi invita, dunque, i partiti ed i movimenti dell’area moderata ad un incontro cittadino, per un confronto politico aperto che consenta un “patto di consultazione” tra le forze moderate della città, sulla scia di quanto auspicato dal sindaco Massimo Grillo durante le ultime sedute del Consiglio Comunale, con l’obiettivo di trovare una convergenza tra le varie forze politiche su progetti concreti per il futuro di Marsala e la pianificazione di lungo termine legata al PNRR.

Il Coordinamento di Liberi sottolinea la propria soddisfazione per la nomina ad assessore della Giunta Grillo dell’avvocato amministrativista Valentina Piraino, confermando alla carica di portavoce del movimento Sergio Bellafiore, il quale verrà affiancato nella qualità di vice da Manuela Cellura; fungerà da tesoriere Sergio Sammartano. Il coordinamento e il portavoce “traghetteranno” Liberi verso il congresso comunale del Movimento che si terrà nel mese di giugno, per approvare il manifesto politico del Movimento e lo statuto.