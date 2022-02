Il parcheggio di via Omodei in pessimo stato, mancano pure gli estintori

Ancora una volta il parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei è lasciato in stato di abbandono. E non è la prima volta che accade, più volte con i nostri articoli siamo intervenuti richiamando l’attenzione delle Amministrazioni comunali che si sono succedute, ma puntualmente se ne dimenticano.

Invece è bene cercare di effettuare periodicamente una manutenzione di tutte quelle strutture che nel tempo possono subire guasti o danni. Al parcheggio comunale, scendendo giù, ci sono cavi per terra, lampade non funzionanti e mancanti, mancano anche gli estintori antincendio e le teche che dovrebbero conservarle sono divelte, cadute per terra. Così come i cartelli stradali all’interno. Non proprio un bel biglietto da visita per la città.