Coronavirus nel trapanese: +457 nuovi casi ma 3 guariti e 3 decessi

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, venerdì 11 febbraio 2022.

Questi i positivi suddivisi nei 25 Comuni del territorio: Alcamo 455, Buseto Palizzolo 49, Calatafimi Segesta 90, Campobello di Mazara 352, Castellammare del Golfo 264, Castelvetrano 675, Custonaci 199, Erice 680, Favignana 21, Gibellina 74, Marsala 1.710, Mazara del Vallo 1.025, Misiliscemi 24, Paceco 191, Pantelleria 186, Partanna 145, Petrosino 120, Poggioreale 35, Salaparuta 30, Salemi 223, San Vito Lo Capo 100, Santa Ninfa 103, Trapani 1.700, Valderice 346, Vita 38.

Aumentano i contagi nel trapanese ma questo perchè le autorità sanitarie hanno comunicato irrisorie negativizzazioni: sono 8.835 gli attuali contagiati (+457); sono 541 i deceduti (+3) e 43.079 i guariti, ovvero solo 3 persone che hanno sconfitto il Covid in 24 ore.

Sono 2 i ricoverati in Intensiva (-1), 16 quelli ricoverati in semi-intensiva (+1), 85 le persone ricoverate in degenza ordinaria (+5) e 17 coloro che si trovano sintomatici in RSA o Covid Hotel (+1).

Il dato tamponi effettuati (dato parziale): 258 i molecolari, 1.348 i test per la ricerca dell’antigene.