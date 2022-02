Nuovo delitto nell’agrigentino, ucciso un 65enne a Palma di Montichiaro

Ancora un delitto nell’agrigentino. Un agguato mortale si è consumato a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola nella centrale piazza Provenzani. Si tratta del 65enne Lillo Saito, colpito mortalmente mentre si trovava alla guida della propria autovettura. Per l’omicidio si è costituito ai Carabinieri il 44enne Angelo Incardona, che oltre a uccidere Saito ha anche ferito gli anziani genitori di quest’ultimo, ricoverati – ma non in pericolo di vita – all’ospedale di Licata. I Carabinieri e i magistrati hanno interrogato Incardona e stanno cercando di individuare il movente del delitto.