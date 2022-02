Via mascherine all’aperto dall’11 febbraio. Ad aprile possibile anche al chiuso

L’11 febbraio via alle mascherine all’aperto e questo ci prepara a quanto accadrà nell’immediato futuro. Da aprile, essendo entrati in una nuova fase, ha detto il sottosegretario Costa, “… si allenteranno le misure come le mascherine al chiuso e il Green Pass”. Stop alle mascherine all’aperto ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di assembramento, si legge nell’ordinanza del ministro Speranza che vale fino al 31 marzo. Si profila la riapertura degli stadi a capienze più ampie, con gradualità a partire dal 75% fino al 100% a partire dal primo marzo.

A New York ad esempio, la sindaca preannuncia la revoca dell’obbligo delle mascherine al chiuso e del controllo del pass vaccinale per i negozianti.