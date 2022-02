Marsala: occupano un alloggio popolare abusivo, al via lo sgombero

Un’ordinanza di sgombero immediato è stata emessa dal Comune di Marsala a carico degli attuali occupanti abusivi di un alloggio popolare di viale Regione Siciliana, in via Istria, legittimamente assegnato alla famiglia estromessa.

Nell’ottobre scorso, erano stati gli stessi assegnatari – in possesso di regolare contratto di locazione con l’IACP – che avevano presentato formale denuncia per violazione di domicilio e violenza privata. L’occupazione abusiva accertata dalla Polizia Municipale ha avviato – dopo circa un mese dalla denuncia – la procedura di legge in materia, con diffida agli occupanti illegittimi di lasciare libero l’alloggio. Stante il persistente rifiuto degli occupanti abusivi, si è proceduto in base alla vigente normativa che attribuisce al Comune il potere di “provvedere allo sgombero degli alloggi popolari detenuti in via di fatto da soggetti senza titolo alcuno”.

Come si evince dall’Ordinanza, la formale denuncia presentata dalla parte offesa assume maggiore gravità rispetto alle altre occupazioni abusive, tenuto conto che il soggetto estromesso è il legittimo assegnatario. D’altra parte, la finalità pubblica dell’alloggio popolare è quella di destinarlo agli aventi diritto, com’è il caso cui si riferisce l’Ordinanza. Entro 15 giorni dalla sua notifica l’immobile occupato dovrà essere sgomberato e le chiavi consegnate all’ufficio comunale Case Popolari.

In caso contrario, si procederà al conseguente sgombero coattivo con l’assistenza delle Forze dell’Ordine. Il provvedimento è stato anche portato a conoscenza del Commissariato di P.S. e della Procura della Repubblica di Marsala, nonché della Prefettura di Trapani.