Covid 2 febbraio: sempre in discesa, in Sicilia 8.631 casi e oltre 4.900 guariti

Sono 118.994 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Italia, con 395 decessi (totale da inizio pandemia di 147.320) e 187.816 guariti (totale 8.680.799). I tamponi effettuati sono 964.521 e il tasso di positività sale al 12,3%.

Sono 19.550 i ricoveri ordinari (-323), 1.524 quelli in Intensiva (-25), con 104 ingressi giornalieri.

Gli attuali positivi complessivamente nel Paese sono 2.407.626, con un decremento ulteriore di – 68.888 casi.

In Sicilia invece, sono 8.631 i nuovi positivi, con 49 decessi (totale 8.622) e 4.936 guariti (totale 376.776). La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi comunicati in data odierna, n. 183 sono relativi a giorni precedenti al 28/01/22 e che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 3 il 01/02/22 – N. 15 il 31/01/22 – N. 16 il 30/01/22 – N.11 il 29/01/22 – N. 1 il 28/01/22.

Gli attuali positivi in totale sull’isola sono 254.657, con un incremento di 4.000 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +37525 (si contano anche quelli rapidi).

Degli attuali positivi, 1.480 (-16) pazienti sono ricoverati con sintomi, 140 persone sono in terapia intensiva (-1).