Dopo Sanremo torna su Raiuno Màkari, la serie tv dal 7 febbraio

Claudio Gioè torna a interpretare il giornalista e scrittore nella nuova stagione della serie tv “Màkari”, una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction, che arriva subito dopo il Festival di Sanremo, dal 7 febbraio in prima serata su Raiuno con tre nuovi episodi, tratti dai libri di Gaetano Savatteri (Sellerio) con la regia di Michele Soavi.

“La mia terra mi ha abbracciato, anche grazie ad un prodotto che sento vicino. Come Lamanna sono tornato a vivere in Sicilia, dopo quasi 30 anni come molte persone me ne ero andato per studio e per lavoro”. Ed è proprio sul palco dell’Ariston che Gioè presenterà la fiction.

“La serie rappresenta una Sicilia lontana da certi stereotipi in cui l’abbiamo vista in bianco e nero – spiega il papà di Màkari Gaetano Savatteri – e tragicamente dominata da tematiche violente e drammatiche, specchio della sua storia degli ultimi cinquant’anni. Andrea Camilleri, con Montalbano, ha aperto la porta a un racconto che usciva da quegli archetipi. Ci ha portato per primo in una Sicilia in cui ci sono anche luce e la capacità di far ridere e sorridere e che è diventata protagonista di un altro tipo di racconto”.

Sullo sfondo della serie tv Rai, le meraviglie della costa trapanese, da Marsala fino a Castellammare ed una parte dell’agrigentino.