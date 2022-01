Palmeri solidale con Fava: “Non si farà intimidire”

La deputata regionale alcamese, Valentina Palmeri, esprime la propria vicinanza al presidente della Commissione Regionale Antimafia, Claudio Fava, dopo l’irruzione nella sua segreteria politica di Catania. “Non stupiscono – afferma la Palmeri – le intimidazioni a Claudio Fava, uomo politico che con coraggio ha accesso un faro su svariate torbide vicende, in primis sull’affaire rifiuti. Sono certa che Fava non si farà intimidire nella sua azione politica alla guida della Commissione Antimafia, consapevole del fatto che agire per l’affermazione della legalità può comportare anche rischi. Abbiamo iniziato un percorso di collaborazione presentando insieme atti parlamentari. L’unico effetto che tale intimidazione può avere e solo quello di incrementare l’impegno comune alla ricerca della verità”.