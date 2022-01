In 4 comuni del trapanese DAD fino al 26, Marsala in controtendenza

Nemmeno la sospensione dell’ordinanza del sindaco Orlando sulla chiusura delle scuole, sancita dal Tar, placa lo scontro sul rientro in classe previsto per domani. L’Assemblea dei sindaci siciliani non è convinta che l’attività didattica in presenza sia la scelta giusta e continua a chiedere “dati certi e aggiornati, Comune per Comune, sui contagi e i vaccinati per evitare il ripetersi dello stato di incertezza e di preoccupazione dei giorni scorsi”.

Nel frattempo, la Sicilia resta in giallo, anche se circa 200 comuni sono arancioni. Tra questi tutti i 24 della Provincia di Trapani a partire da ieri e fino al 26 gennaio.

I centri del trapanese nella maggior parte hanno scelto l’opzione della Didattica a Distanza per le scuole, con richiesta preventiva all’Asp. Quest’ultima si è già pronunciata per Trapani (che prima aveva deciso autonomamente), Erice, per le Isole Egadi e per Petrosino e Marsala.

In questi comuni, la DAD verrà effettuata da domani, lunedì 17 e fino al 26 gennaio, ultimo ipotetico giorno di zona arancione, salvo proroga.

Solo Marsala ha optato per una Didattica a Distanza degli studenti, quindi non in presenza, da domani e fino a sabato 22 gennaio, quindi di sola una settimana. Probabilmente perchè la settimana successiva che prevede solo tre giorni di arancione, il Comune guidato da Massimo Grillo preferisce far tornare la popolazione scolastica in presenza. Oppure, in attesa che la Regione proroghi la zona arancione o meno, prendere una ulteriore decisione.