Sicilia verso la zona gialla, si deciderà per Capodanno

La Sicilia verso la zona gialla, lo ha detto anche il presidente della Regione, Nello Musumeci sulla base dell’aumento dei contagi.

La vigilia di Natale l’isola ha registrato il record assoluto di nuovi positivi in 24 ore da inizio pandemia, 2.131, con un alto numero di tamponi.

Una serie di dati guardati con preoccupazione, tanto che Musumeci non ha esitato a lanciare una previsione: “Prestissimo andremo in zona gialla”. Un inasprimento delle regole contro il contagio da Coronavirus che probabilmente avverrà nei prossimi giorni, al massimo all’inizio del nuovo anno: “Siamo rimasti fuori per merito di tutti – ha detto il governatore – ma temiamo che le feste natalizie possano condurci in zona gialla. La nuova variante del virus è facilmente contagiosa, ma meno virulenta per chi ha fatto il vaccino, soprattutto la terza dose. Affrontiamo con una certa serenità, ma senza rilassarsi il periodo delle festività sapendo che il rispetto delle norme è il primo obiettivo al quale dobbiamo guardare”.

Come data probabile per l’entrata in Sicilia della zona gialla, pare sia il 2 gennaio. Ma la decisione potrebbe arrivare non prima Capodanno.

Ma la zona gialla non riguarda solo la Sicilia. Tutte le regioni italiane sono a rischio, come conferma il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: “Con questa pandemia che cambia di volta in volta lo scenario, mediamente il rischio di zona gialla colpisce, più o meno, tutte le Regioni. Credo che questo potrà essere certamente lo scenario in cui ci troveremo nelle prossime settimane. Ci saranno solo delle limitazioni per coloro che, liberamente, decidono ancora di non sottoporsi alla vaccinazione”.