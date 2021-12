Paceco, il sindaco: “Con 119 casi prudenza e stop a eventi natalizi”

๐๐š๐œ๐ž๐œ๐จ. ๐€๐ฉ๐ฉ๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐’๐ข๐ง๐๐š๐œ๐จ ๐’๐œ๐š๐ซ๐œ๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ฎ ๐ฌ๐ข๐ญ๐ฎ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ข ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐š๐ ๐ข ๐๐š ๐‚๐จ๐ฏ๐ข๐-๐Ÿ๐Ÿ—: “Carissimi concittadini, alla data odierna i positivi al Covid sono 119 nella nostra Paceco. I contagi crescono in maniera elevata un po’ dappertutto, ma ciรฒ non sia motivo per rimanere con le mani in mano, poichรฉ bisogna agire.

Intanto mi appello al grande senso di responsabilitร che avete manifestato nei momenti piรน difficili e del quale oggi si richiede una dose supplementare. รˆ opportuno: 1) evitare assembramenti; 2) portare rigorosamente la mascherina; 3) praticare un effettivo distanziamento, oltre ad ogni generica precauzione. Ed inoltre, chi non l’avesse fatto, si vaccini per il proprio bene e dell’intera comunitร . Poi Vi anticipo che non si terranno le iniziative natalizie, i concerti e quant’altro, stante la salita del numero dei contagi. Confidando nella fattiva collaborazione di tutti Voi, auguro una buona serata”.