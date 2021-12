Marsala: riparati i semafori di via Favara e viale Isonzo

Sono stati riparati e sono ritornati in funzione gli impianti semaforici di via Favara e di viale Isonzo, a Marsala. Ad effettuare i lavori sono stati gli operai di una ditta specializzata in questa tipologia di riparazioni.

“Grazie alla manutenzione straordinaria abbiamo reso nuovamente operativi questi due semafori per regolamentare il traffico in altrettante zone ad alta densità veicolare – precisa l’assessore alla Pubblica illuminazione Michele Gandolfo -. Nei prossimi giorni sono previsti altri interventi manutentivi fra i quali quello dell’impianto semaforico di via Trapani all’incrocio con la strada che conduce in contrada Santi Filippo e Giacomo”.