Marsala: il Consiglio torna in Aula per nominare il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Consiglio Comunale di Marsala, presieduto da Enzo Sturiano tornerà in aula, in seduta straordinaria lunedì prossimo, 27 dicembre, alle ore 16.30 per procedere al sorteggio e alla nomina dei nuovi componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2024. Tra i punti all’ordine del giorno anche l’approvazione del Regolamento per lo sviluppo, l’uso e la gestione degli Impianti Sportivi comunali e alcuni debiti fuori bilancio.

Si può seguire la diretta streaming della seduta dal link: http://youtube/Presidenzaconsigliocomunalemarsala