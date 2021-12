Cambia il calendario del Mercato del Contadino, organizzato da Feder.Agri, a Marsala. Per le festività natalizie, infatti, il mercato che si tiene nella piazza adiacente al Monumento ai Mille, in zona Salato, è anticipato alle giornate di giovedì 23 dicembre e giovedì 30 dicembre. Il Mercato del Contadino in tali date sarà inoltre animato da un gruppo musicale e dalla presenza di “Babbo Natale” per allietare i più piccoli.