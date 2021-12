Marsala promuove la Giornata dello Sport Inclusivo al campo di via Istria

Praticare sport è certamente importante per promuovere l’inclusione sociale ed è fondamentale per fare in modo che i giovani possano apprendere condotte utili alla crescita personale e della comunità. In tale ottica l’Amministrazione comunale di Marsala ha promosso anche per quest’anno la Giornata dello Sport Inclusivo, in programma oggi, 23 dicembre.

L’iniziativa è degli Assessorati ai Servizi Sociali e allo Sport – rispettivamente diretti da Giuseppe D’Alessandro e Michele Gandolfo – e viene coordinata dalla dirigente Matilde Adamo tramite l’Ufficio Reddito di Cittadinanza che curerà la realizzazione delle attività nel campo di Via Istria in quella giornata, che si terranno dalle ore 9 alle 13. Si tratta infatti di un PON Inclusione dell’Unione Europea promosso dal Ministero del Lavoro. Nella manifestazione saranno pure coinvolte diverse associazioni sportive marsalesi, incluse quelle che gestiscono il campo di calcio del quartiere, ovvero “I Fenici” Rugby Marsala, Pega Onlus e Marsala Calcio Femminile, che hanno già offerto la propria disponibilità ad aiutare bambini e ragazzi – italiani e stranieri, di età compresa tra 4 e 16 anni – a cimentarsi in diverse discipline.