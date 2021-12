Marsala, il sindaco revoca la corsia preferenziale in via Roma

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha revocato l’ordinanza con cui l’ex primo cittadino Alberto Di Girolamo aveva istituito la corsia preferenziale di marcia in via Roma. Due anni e mezzo fa, l’ex sindaco aveva disposto un provvedimento che riservava il transito veicolare sulla parte destra della centralissima arteria viaria solo ai veicoli di trasporto pubblico e agli organi di Polizia e di Soccorso, nonché alle auto delle persone che accedono ai passi carrabili eventualmente ubicati lungo la corsia riservata. L’ordinanza del sindaco Di Girolamo era stata a suo tempo criticata, anche da diversi consiglieri comunali e solo in parte era stata effettivamente rispettata dagli automobilisti che attraversavano la via Roma. Tuttavia, la giunta precedente ritenne di volerla mantenere, nell’auspicio che la cittadinanza potesse nel tempo adattarsi allo spirito con cui era stata concepita, magari utilizzando maggiormente la circolare urbana e riducendo il ricorso alle auto in una logica green.

L’amministrazione Grillo ha effettuato un monitoraggio che, in base a quanto emerge dalla nuova ordinanza, ha evidenziato che la circolare urbana risultava di fatto priva di utenza (fino alla sospensione del servizio) e che, più in generale, l’istituzione della corsia preferenziale aveva generato alcune criticità in ordine al transito veicolare. Alla luce di ciò, la nuova ordinanza prevede la soppressione della corsia preferenziale e il ripristino della sosta veicolare per le autovetture sul lato sinistro della via Roma, nel tratto compreso tra la via Crispi e il vicolo Stovigliai.