Pausa per il Marsala Calcio Femminile, 5 azzurre convocate in Under 23

Le ragazze del Marsala Calcio Femminile continuano ad allenarsi nonostante la pausa di domenica scorsa dal Campionato di Eccellenza.

Coach Valeria Anteri fa il punto in vista dei prossimi appuntamenti: “Dagli altri campi mi aspettavo i risultati emersi, come la vittoria del Sant’Agata o il Monreale che ha battuto il Montelepre – afferma -. Il Campionato è apertissimo, siamo tutte lì, soprattutto nel nostro girone, che è molto equilibrato. Già lo presupponevo ad inizio Campionato, quando abbiamo iniziato a capire il valore delle avversarie e sarà così fino all’ultima giornata del Girone di ritorno”.

Adesso ci sarà l’ulteriore pausa natalizia ma il calcio giocato non si ferma in Sicilia. La rappresentativa regionale Under 23, si ritroverà a Palermo domenica 19 dicembre. Sono diverse le azzurre convocate. “Sono 5 le ragazze chiamate in Under 23 – continua Anteri -, giocatrici su cui punto molto sia io che Giammanco che si occupa della selezione della rappresentativa; le ha viste giocare in Campionato e in Coppa, sta facendo un gran lavoro di selezione girando per tutti i campi”.

Ad essere convocate in Under 23 sono Bilello, Bannino, Clemente, Donato e Pisciotta che domenica a Palermo giocheranno una amichevole contro la Panormus USD e lì ci sarà una ulteriore selezione con le giocatrici delle altre società.