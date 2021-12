Svuotamento lago Rubino, Grillo: “Da Scilla rassicurazioni per gli agricoltori”

La protesta degli agricoltori marsalesi per le notizie riguardanti il lago artificiale Rubino, attualmente in fase di svuotamento, ha spinto il sindaco Massimo Grillo a sentire personalmente l’assessore regionale Toni Scilla.

“L’invaso sarà oggetto di interventi tecnici – afferma il sindaco Grillo – e il suo svuotamento crea apprensione nel settore agricolo per il rischio di non potere irrigare le prossime coltivazioni. Dall’assessore Scilla, in stretto contatto con il Dipartimento regionale dell’Energia, ho avuto rassicurazioni che i disagi saranno minimi e che continuerà a vigilare per evitare danni agli agricoltori. L’auspicio è anche quello di evitare, quanto più possibile, dispersioni della risorsa idrica”.

L’assessore Scilla ha anche promosso un incontro con il dirigente del Dipartimento Energia per martedì prossimo, al quale ha invitato il sindaco di Marsala.