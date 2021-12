Crollo Ponte San Bartolomeo, Lombardo: “Chiederò verifiche strutturali all’Anas”

“Quanto accaduto questa notte con il crollo del ponte San Bartolomeo poteva essere una tragedia. Soltanto la fortuna ha voluto che non vi fossero persone in transito. Ma è chiaro che non ci si può affidare alla fortuna per l’attraversamento di un ponte. Chiederò verifiche strutturali sul ponte all’ANAS e sulla bretella che collega l’autostrada A29 dallo svincolo di Castellammare a Castellammare del Golfo”. A dichiararlo è il deputato nazionale Antonio Lombardo di Facciamo eco, a proposito del crollo del ponte San Bartolomeo.

“Si tratta di un danno incredibile per il territorio. Già stamattina ci stiamo attivando di concerto con le Amministrazioni locali per incalzare ANAS a porre rimedio nel più breve tempo possibile”, conclude Lombardo.