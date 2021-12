Petrosino: mobilità virtuale per gli alunni della Nosengo

Nell’ambito del progetto Erasmus plus azione KA2 “Astrostem is cool!”, gli alunni dell’Istituto Comprensivo Gesualdo Nosengo di Petrosino sono stati impegnati dal 29 novembre al 03 dicembre 2021, nella mobilità virtuale in Polonia, presso la scuola Szkola Podstawowa w Pasiekach. Le scuole partner del progetto sono Turchia, Slovacchia, Bulgaria, Polonia e Italia.

“Il nostro Istituto -afferma una nota diffusa dalla scuola – ha partecipato con una rappresentanza di 12 alunni e 8 docenti di discipline scientifiche e di lingua Inglese. Il programma ha previsto la presentazione delle scuole e dei territori, con video realizzati dagli alunni. I docenti hanno condiviso le proprie migliori pratiche nei corsi di scienze, matematica e TIC.

Numerose ed entusiasmanti le esperienze a cui ha partecipato il gruppo in mobilità: la presentazione a cura dell’Ing. Mateusz Pitura – FME Engineer sull’Esplorazione di Marte, presentazione a cura di alunni del New Technology Technical College sui mestieri del futuro, sui robot e sui software per programmarli, gli interventi degli astronomi dott.ssa Milena Ratajczak e del prof. Arkadiusz Berlicki sulla missione Rosetta e l’atterraggio su una cometa e sui Misteri del sole. Coinvolgenti e motivanti i workshop creativi su esperimenti galattici e chimici, appassionante la challenge per la costruzione di ponti con gli spaghetti”.

Gli alunni e i docenti sono stati invitati a rispondere ad un test sul sito della Nasa e hanno ricevuto i certificati di difensori del sistema planetario. I partecipanti hanno altresì condiviso momenti ludici attraverso attività in gruppi con le breakrooms di Teams, hanno gareggiato con Kahoot, instaurando rapporti di amicizia con gli studenti delle scuole partner.

I gruppi si sono dati appuntamento per Marzo 2022 in occasione della mobilità in presenza a Petrosino.