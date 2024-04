“Mio Caro Salvatore”, il corto di Allen-Torre che racconta una storia marsalese partigiana. VIDEO

Nel giorno della Festa della Liberazione, il 25 Aprile, è stato pubblico “Mio Caro Salvatore”, un corto per la regia di Michael Carlo Allen vincitore dell’Award Short Film, scritto assieme all’attore marsalese Francesco Torre. Entrambi, peraltro, sono anche i direttori artistici del Trapani Film Festival che quest’anno tornerà a Casina delle Palme dal 20 al 23 giugno 2024 con tanti ospiti.

GUARDA “MIO CARO SALVATORE”:

“Mio Caro Salvatore” racconta la vera storia ‘partigiana’ di una famiglia siciliana, di Marsala, tratta da centinaia di lettere in codice, scritte durante la Seconda Guerra Mondiale e scoperte 70 anni dopo. Il film è raccontato attraverso la visione e l’immaginazione di un giovane regista teatrale parente di chi scrisse le lettere. Come afferma Torre: “Ho l’onore di essere nipote di due partigiani, medaglie d’argento al Valor Militare. I miei zii erano Salvatore Zerilli e Agostino (Tino) Zerilli, partigiani della Brigata Garibaldi (Trieste) Divisione Natisone. Qualche anno fa ho raccontato la loro storia in uno spettacolo: (Mio Caro Salvatore)”.

Nel cast: Francesco Torre, Marika Meoli, Michele Carvello, Giulia Messina, Simone D’Acuti, Oskar Kessler, Salvo Nereo Salerno.

Directed by Michael Carlo Allen

Written by Michael Carlo Allen and Francesco Torre

Production 3 Points Productions

Starring Francesco Torre, Marika Meoli, Michele Carvello, Giulia Messina

Simone D’Acuti, Oskar Kessler

Executive Producer Giuseppe Gentile, Francesco Pallamara

Produced by Michael Carlo Allen, Dario Baldini, and Francesco Torre

DOP Dario Baldini

Sound Valerio Scire’

Assistant Vittorio Biani

Prod Manager Valeria Zega