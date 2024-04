Grande vittoria nei Play Out per la Nuova Pallacanestro Marsala a Milazzo

Il Peppino Cocuzza Basket Milazzo è stato sconfitto in casa dalla Nuova Pallacanestro Marsala che si è presentato al PalaCocuzza con tutta l’intenzione di portare a Capo Boeo la vittoria per restare aggrappati alla serie C. Gara di play out vinta per 77-90 dagli azzurri grazie soprattutto ai venti punti di margine conquistati nei primi due quarti, che al ritorno, tra le mura amiche, per 85-73. Nella doppia sfida la formazione lilybetana è stata trascinata dal lituano Tamulis, dal capitano Frisella, da Genovese e dal serbo Dancetovic.

Marsala adesso sfiderà nella finale che assegna un posto in C unica, la Svincolati Academy, vittoriosa nella seconda semifinale con Gravina.

Tabellino di gara

Peppino Cocuzza Basket Milazzo – Nuova Pallacanestro Marsala 77-90

Parziali: 15-22, 16-29, 21-15, 25-24.

Milazzo: Conidi 8, Samardzic 11, Preci 15, Ficarra n.e., De Gaetano 13, Vukobrat 6, Collier Broms 8, Saraò ne, Albana 5, Nesman, Cocuzza ne, Miraglia 11. Coach: Romeo.

Marsala: Tamulis 26, Abrignani, Cucchiara 15, Gentile 10, Donato n.e., Linares n.e., Frisella 15, Dancetovic 10, Chen, Genovese 14, Grazioso.

Nuova Pallacanestro Marsala – Peppino Cocuzza Basket Milazzo 85-73

Parziali: 21-17, 22-18 (43-35), 20-14 (63-49), 22-24.

Marsala: Chen, Tamulis 12, Cucchiara 5, Gentile 4, Donato 7, Abrignani 4, Frisella 18, Dancetovic 17, Genovese 17, Linares, Grazioso 1, Parisi.

Milazzo: Conidi 15, Samardzic 19, Lipari 1, Preci 7, Vukobrat 3, Collier Broms 22, Albana, Nesman, Cianciafara, Miraglia 6. Coach: Romeo.