Strade scarificate, poca luce e semafori non funzionanti, i cittadini: “Marsala città in tilt”

Traffico in tilt a Marsala e viabilità a rischio. Questo quanto lamentano molti cittadini in questo ultimo periodo con il centro urbano in molte zone al buio, come alcune parti di via Trapani, via Mazara e via Salemi, strade peraltro molto transitate e pericolose.

Gli abitanti del centro storico e urbano, soprattutto di diverse vie limitrofe, non ne possono più delle strade rimaste scarificate dopo interventi vari, tra cui fognature e Enel, e mai più aggiustate: “Nei cartelli dei lavori c’è scritto che avrebbero dovuto terminare e riasfaltare il 17 novembre scorso ma ancora non sono stati completati. Però si rischia seriamente di danneggiare mezzi e soprattutto molte persone rischiano di cadere e farsi seriamente male, anche solo per tornare a casa”, dicono alcuni abitanti delle vie Solferino, Finocchiaro Aprile (strada che dall’ex cinema Bellini porta sulla via Mario Nuccio), via La Rosa, via Angileri, via Fortuna.

Altra situazione è il mancato funzionamento di alcuni semafori come quello che da giorni lampeggia all’incrocio delle vie Del Fante, Isolato Egadi e Colacasio.