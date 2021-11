Violenza sulle donne, la Regione illumina di rosso Palazzo d’Orleans

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la facciata di Palazzo d’Orléans, sede della Presidenza della Regione, è illuminata di rosso.

Afferma il presidente Nello Musumeci: «Il 25 novembre sia l’occasione per riflettere ancora di più sulla necessità che il rispetto e la valorizzazione del ruolo femminile nella società debbano partire dalla famiglia, dalla scuola e dagli ambienti di lavoro. Tuttavia abbiamo il dovere di attuare questi principi ogni giorno dell’anno, per prevenire qualsiasi forma di abuso. Proprio oggi ho firmato il decreto che istituisce la cabina di regia, prevista dalla legge regionale per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere. Un passo avanti per la piena attuazione di una norma di civiltà».