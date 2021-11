Coronavirus: in Italia 6.404 casi, crescono i ricoveri. In Sicilia +514 e zero decessi

Sono 6.404 i nuovi positivi al Coronavirus oggi in Italia, con 70 decessi (totale da inizio pandemia di 133.247) e 3.579 guariti (totale 4.647.330). I tamponi effettuati sono stati 267.570 con un tasso di positività pari ad oltre il 2%. Sono 4.507 i ricoverati in degenza ordinaria (+162), 549 quelli in Intensiva (+29) con 54 nuovi ingressi giornalieri; mentre sono 146.458 le persone in isolamento domiciliare. Gli attuali positivi complessivamente nel Paese sono 151.514, con un incremento di 2.754 casi. In Sicilia invece sono 514 i nuovi positivi al Covid-19, con zero decessi, l’ultima volta era il 25 ottobre (totale 7.146); i guariti sono 118 (totale 301.101). Gli attuali positivi nell’isola in totale sono 301.101, con un incremento di 396 casi. I ricoverati totali sono 393 (+14), quelli in terapia intensiva 41 (+1). Sono stati effettuati +13.927 tamponi.















