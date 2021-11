Circolo PD “Iotti”: “Chiediamo che a Marsala si pianti un albero per ogni nato”. Passeggiata ecologica domenica

Il Circolo Pd Online “Nilde Iotti”, continua a tenere alta l’attenzione sull’ambiente con proposte e iniziative sul territorio. In una nota scrive: “Oggi partiamo da un dato allarmante reso noto da un Report di Legambiente redatto in occasione della Giornata dell’Albero del 21 Novembre. I numerosi roghi avvenuti nella scorsa estate che hanno causato l’incendio di 158 mila ettari di boschi, di cui l’87% in Sicilia, Sardegna e Calabria, danno la misura di quanto sia fondamentale la difesa del territorio e dell’ambiente. Nel corso degli incontri del summit della Cop26, tenutosi a Glasgow, in continuità con gli obiettivi fissati dall’Unione Europea e dal G20 svoltosi in Italia pochi giorni fa, è venuta fuori la necessità inderogabile di piantare miliardi di alberi perché si possa ridurre l’innalzamento della temperatura, e di conseguenza, evitare i disastri arrecati dal cambiamento climatico in atto. Lo scienziato Stefano Mancuso che aveva avanzato la richiesta di piantare in pochi anni mille miliardi di alberi nel nostro Pianeta ha avuto un riscontro positivo da quasi tutti i partecipanti ai vertici internazionali citati. E’ il caso di ricordare che l’Italia è stata uno dei primi paesi a varare una Legge che consentisse di aumentare gradualmente il numero degli alberi, la Legge Cossiga – Andreotti n. 113 del 29 gennaio 1992 rinnovata poi con la Legge n. 10 del 14 gennaio 2013. Questa normativa, purtroppo, presenta il limite di non prevedere una sanzione vera e propria nei confronti dei comuni inadempienti, lasciandoli liberi di intervenire con azioni di nuove piantumazioni. Gli ultimi dati Istat sul verde pubblico rivelano una sostanziale disattenzione sul tema da parte di molti Comuni. Sulla base del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero della Transizione Ecologica si pone l’obiettivo di piantare 6,6 milioni di alberi. Ogni comune è quindi chiamato a fare la sua parte. Essendo un investimento di circa 330 milioni di euro, ovvero uno dei più importanti impegni previsti dal Piano, sarebbe un vero e proprio delitto se qualche amministrazione comunale dovesse rinunciare a contribuire a raggiungere il traguardo fissato dal governo. Un traguardo che conterrà altre tappe importanti che riguardano la valorizzazione delle biodiversità, la riduzione dell’inquinamento atmosferico, la protezione della salute umana, il recupero dei paesaggi antropizzati, le misure appropriate per scoraggiare il consumo del suolo e incentivare il ripristino delle superfici utili. L’impatto dei cambiamenti climatici, con evidenti effetti negativi, ha inciso sul benessere e la salute dei cittadini, con danni irreparabili, anche nella nostra terra di Sicilia. Per tutte le motivazioni sopra elencate, chiediamo all’Amministrazione di provvedere, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea e del Ministero della Transizione Ecologica, all’applicazione della Legge su citata “Un albero per ogni nato”, favorendo l’aumento degli alberi di molte aree verdi pubbliche, mettendo in campo azioni efficaci che possano sensibilizzare associazioni, imprese e singoli cittadini per l’adozione di aree verdi pubbliche, seguendo il Regolamento già esistente”.

A tal fine domenica 21 novembre, Giornata dell’Albero, il Circolo PD online “Nilde Iotti” invita la cittadinanza a partecipare alla passeggiata ecologica nella Riserva dello Stagnone; sarà un’occasione per verificare lo stato di salute della flora, strettamente legata alla fauna. L’appuntamento è per le 10.30 davanti Villa Genna.