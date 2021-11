Covid: in Italia oltre 8.500 casi ma più di 595mila tamponi. In Sicilia +604 con riconteggi

In Italia si sono registrati oggi 8.569 nuovi casi di Coronavirus, con 67 deceduti (totale da inizio pandemia 132.618) e 4.569 guariti (totale 4.569). I tamponi effettuati sono 595.812 con un tasso di positività di 1,4%, lievissimo calo rispetto a ieri.

Sono 3.509 i ricoveri ordinari (+62), 422 (-1) quelli in Intensiva; mentre sono 102.989 le persone in isolamento domiciliare.

Gli attuali positivi nel Paese in totale sono 106.920 con un incremento di 4.061 casi.

In Sicilia invece 604 casi di Covid-19, con 9 decessi (totale 7.078) e 419 guariti (totale 297.330).

Sono 8.859 gli attuali positivi in totale sull’isola, con un incremento di 188 casi.

Ricoverati totali 368 (-2), ricoverati in terapia intensiva 47 (-3). I tamponi effettuati sono 26.251.

La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei tamponi molecolari comunicati in data odierna, 156 sono relativi a periodi precedenti. Sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 12 sono relativi a giorni precedenti al 06/11/21. Inoltre, i decessi comunicati in data odierna sono avvenuti: n. 2 il 10/11/21 – n. 4 il 09/11/21 – n. 1 il 08/11/21 – n. 1 il 14/10/21 – n. 1 il 08/09/21.