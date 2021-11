Allerta meteo a Marsala, il sindaco raccomanda massima prudenza. VIDEO

Alla luce del peggioramento delle condizioni meteo e del nuovo avviso di allerta arancione diramato dalla Protezione Civile Regionale, l’Amministrazione Grillo ha preallertato il Centro Operativo Comunale di Marsala. Da qui la convocazione del COC da parte del comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Menfi, per un’attivazione funzionale a scopo preventivo che – salvo proroga – si protrarrà fino a domenica prossima, 14 Novembre.

GUARDA IL VIDEO DELL’ALLAGAMENTO A MARSALA:

Il sindaco Massimo Grillo, nell’invitare la cittadinanza a tenersi informata sulle previsioni climatiche attraverso i canali istituzionali, “chiede di osservare massima prudenza negli spostamenti in auto o a piedi, adottando misure idonee a prevenire eventuali rischi. Gli aggiornamenti del Centro Operativo saranno utili per seguire l’evolversi della situazione meteo in città, intervenendo laddove saranno segnalate emergenze idrogeologiche”. In tal caso, saranno le Associazioni di Volontariato a presidiare le zone interessate, secondo direttive della Centrale operativa del Comando di Polizia Municipale.