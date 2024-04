A Mazara si puliscono le spiagge e si sposta (temporaneamente) la posidonia

Con un ribasso del 6% sull’importo a base d’asta di circa 94mila euro l’impresa Ecological Service srl di Marsala si è aggiudicata i lavori di pulizia straordinaria e ordinaria ed allestimento con attrezzature delle spiagge libere del Comune di Mazara del Vallo per la stagione balneare 2024. L’importo complessivo del progetto ammonta a 150mila euro, di cui circa 94mila euro a base d’asta, circa 2mila 500euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, circa 31mila euro per costi di manodopera non soggetti a ribasso e circa 22mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

I servizi includono anche lo spostamento temporaneo della posidonia, la disinfestazione (dopo la pulizia straordinaria e ordinaria), il servizio di sistemazione e livellamento della spiaggia tramite la collocazione nei tratti di arenile maggiormente erosi della sabbia prelevata dal fondale marino tramite l’utilizzo della draga di proprietà comunale. Gli uffici assicurano che i lavori, meteo permettendo, inizieranno a breve, presumibilmente entro la prima decade di maggio.