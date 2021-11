Kite, al Biscione al via la prima tappa del Campionato Italiano Wave 2021

Al via al Campionato Italiano di Kite Wave 2021. Organizzata dal Circolo Velico di Marsala, la regata, valida come prima tappa, si svolgerà, a seconda delle condizioni meteo, in un periodo che va da ora fino al prossimo 10 dicembre 2021.

Il campo di regata sarà lo specchio di mare antistante zona Biscione, nel Comune di Petrosino, già protagonista del Campionato italiano Wave 2019. In questo lasso di tempo, gli organizzatori dovranno scegliere il momento giusto e la perturbazione migliore, alla ricerca dell’onda perfetta, per dare il via alla spettacolare competizione. A discrezione del Comitato di Regata e del Comitato Organizzatore, alla gara saranno ammessi un numero massimo di 24/32 atleti che potranno gareggiare nelle classi Junior, Senior, Master, Gran master. Il programma dettagliato della regata verrà pubblicato all’accensione del semaforo verde.