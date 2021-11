“L’acqua piovana rovina le nostre case”, ancora disagi in via Colaianni. Si apre anche una voragine

La pioggia che si è abbattuta negli scorsi giorni e fino alle scorse ore a Marsala, hanno riportato “a galla”, è proprio il caso di dirlo, un vecchio e ultradecennale problema. In via Napoleone Colaianni, e nelle vicine vie Bertolino e Rubino, i tombini si stanno di nuovo riempiendo e l’acqua piovana non viene più trattenuta, andando a creare disagi all’umidità delle abitazioni.

“Dopo dieci anni i tombini si sono riempiti perchè nessuno viene a ripulirli e siamo da capo – ci dice un residente della zona, il signor Antonino -. L’acqua piovana finisce sotto le nostre case che si stanno rovinando. Torniamo a chiedere un urgente intervento all’Amministrazione comunale”. Peraltro, altra tegola: si è aperta una voragine lungo la strada di via Colaianni e ieri per ore sono intervenuti i Vigili urbani per transennare il luogo e regolare il traffico.