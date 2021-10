Castellammare Culture Fest, tre giorni d’arte e integrazione dal 29 al 31 ottobre

Dal 29 al 31 ottobre 2021 al via Castellammare Culture Festival, un happening di arte, tradizione e tutela dei beni comuni promosso dalla rete territoriale TVB – Territorio Volontariato Bene Comune che già da qualche anno ha portato a Castellammare del Golfo esempi di cittadinanza attiva e trasformazione del territorio.

Quest’anno il tema è: «Diamo la parola all’arte». In un momento storico carico di timori per la salute dell’uomo e per la salute della natura, nutriamoci dell’arte, nutriamoci di bellezza. Ecco perché l’evento sarà incentrato sull’incontro tra artisti e cittadini del territorio di Castellammare del Golfo e non. Inoltre, pure quest’anno scendono in campo i ragazzi del centro di accoglienza SPRAR “La mano di Francesco” che collaboreranno alla realizzazione del Festival.

Per tre giorni, volontari, cittadini, amministrazioni comunali, studenti e scuole saranno protagonisti di una cultura innovativa per attuare una trasformazione concreta del loro territorio partendo dal basso:

si realizzerà un murales con i ragazzi della scuola Pascoli-Pirandello e l’artista Vittorio Iracani;

si valorizzeranno le tradizioni locali con alcuni laboratori culinari e di taglio e cucito;

si promuoverà inclusione sociale attraverso attività di Drum Circle a cura di Heinrich Harm;

si promuoverà arte e cultura con delle mostre e delle performance artistiche;

si coinvolgeranno cittadinanza e amministrazioni locali per promuovere a Castellammare il Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni

L’iniziativa, con il supporto del CeSVoP, di Fondazione con il Sud e del Comune di Castellammare del Golfo, è promossa da: ass. Trinart, ass. Insieme Si Può, ass. IPO – Insieme Per l’Otosclerosi, Centro di solidarietà Castellammare APS, ass. Unite da un filo, Centro culturale Peppino Caleca, scuola Pascoli-Pirandello di Castellammare del Golfo.

Ecco il programma delle giornate a Castellammare del Golfo:

Venerdì 29 ottobre 2021

ore 10.00 Istituto comprensivo Pascoli- Pirandello viale Leonardo da vinci 11

– Inizio realizzazione del murales a cura dei volontari dell’ass. Trinart e dell’ass. I.P.O. Insieme per l’otosclerosi.

ore 16.00 Villa Margherita

– Inaugurazione mostra dei ragazzi dell’ass. Insieme si può.

– Inizio laboratorio di uncinetto a cura dell’ass. Unite da un filo.

– Recital di poesie a cura del Centro culturale Peppino Caleca e dei ragazzi dell’ass. Insieme si può.

ore 17.30

Tavola rotonda “Beni comuni e amministrazione condivisa: percorsi e buone prassi di partecipazione e rigenerazione urbana”.

Sabato 30 ottobre 2021

ore 10.00

Inaugurazione murales

ore16.00

– Mostra dei ragazzi dell’ass. Insieme si può

– Laboratorio di uncinetto a cura dell’ass. Unite da un filo.

ore 18.00

– Laboratorio di frutta di martorana a cura dell’ass. Trinart.

ore 18.30

Drum Circle condotto da Heinrich Harm e degustazione a cura della comunità di accoglienza “La mano di Francesco”

Domenica 31 ottobre 2021

ore 10,00 Sede del comune di Castellammare del Golfo in via Mattarella

Conclusione laboratorio uncinetto con le foglie di ulivo realizzate dai partecipanti.

ore 16.00- 19.00 Residenza d’artista Fraginesi

Incontro con i raccoglitori di olive accompagnati dalla musica.

Apposizione delle foglie di ulivo fatte all’uncinetto durante il laboratorio.

Degustazione olio nuovo e vastedde.

Performance sensoriale artistica sugli elementi con musica e giocolieri.

La manifestazione si terrà all’aperto, in caso di pioggia ci si sposterà in ambienti chiusi e, in quel caso sarà necessario avere il green pass per partecipare.

Maggiori dettagli sulla pagina facebook della rete TVB Territorio-Volontariato-Bene Comune

Ancora una volta il CeSVoP e le reti sociali territoriali si fanno promotori di una cultura del bene comune, dove tutti gli attori di una comunità sono protagonisti di trasformazione, innovazione e cambiamento