Covid, Musumeci “Stiamo neutralizzando rischio zona gialla”

PALERMO (ITALPRESS) – “In Sicilia i contagi sono limitati in alcune aree, come di consueto siamo l’esagerazione dell’Italia nel bene e nel male. Con l’assessore Razza, a ogni modo, stiamo neutralizzando il tentativo di tornare al colore giallo”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenendo al Meeting di Rimini 2021 nel corso del dibattito ‘Sostenibilità e innovazione. Riaprirsi al mondo in modo sicuro e sostenibilè: “La crisi pandemica costituisce un punto di svolta per la programmazione del turismo nel futuro – ha aggiunto il governatore siciliano – Serve un piano strategico che voglio augurarmi il ministro sappia promuovere con un apposito tavolo.

Rischiamo in caso contrario di farci trovare impreparati”.

