Aumentano i contagiati. In Sicilia oltre 1700 positivi

Sono 7.470 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 7.224 di ieri, ma con 255.218 tamponi, 35mila in più, tanto che il tasso di positività scende dal 3,3% al 2,9%.

I decessi sono 45 (ieri 49), per un totale di 128.728 vittime dall’inizio dell’epidemia.

In crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 11 in più (ieri -5) con 40 ingressi del giorno e salgono a 466, mentre i ricoveri ordinari sono 41 in più (ieri +65), 3.733 in tutto.

La Sicilia resta la regione con più contagi: 1.739 i nuovi casi e 677 i ricoverati con sintomi nei raporti ospedalieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ecco i dati Covid e il nuovo aggiornamento relativo ai casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province della Sicilia. I dati sono aggiornati a oggi (21 agosto 2021), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Palermo: 76.087 (334)

Catania: 65.778 (233)

Messina: 29.282 (487)

Siracusa: 19.054 (185)

Ragusa: 17.123 (126)

Trapani: 16.674 (95)

Caltanissetta: 15.796 (105)

Agrigento: 15.486 (93)

Enna: 7.922 (81)