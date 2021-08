Marsala, non c’erano i requisiti di urgenza, scatta una multa per lavori eseguiti in via Dei Mille

Dallo scorso mese di maggio è in vigore a Marsala l’Ordinanza del Comandante della Polizia Municipale di Marsala che vieta di eseguire lavori stradali senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla stessa Polizia Municipale.

“Ritengo opportuno richiamare l’attenzione su quest’obbligo, afferma l’assessore Arturo Galfano, alla luce delle diverse sanzioni elevate in questi mesi dal Comando PM e che fanno ritenere, a mio avviso, che il suddetto provvedimento non sia osservato come dovuto”.

Dove ricorrano casi d’urgenza – lavori imprevedibili e comunque non programmabili – il provvedimento stabilisce che sia sufficiente una semplice comunicazione di inizio lavori, motivata dall’urgenza. Ad esempio, in via Dei Mille, ad una ditta esecutrice di lavori – non ritenuti urgenti – è stata applicata la sanzione di 700 euro perchè non aveva rispettato le prescrizione dell’Ordinanza n.163.

Prima non essendo necessaria un’autorizzazione della Polizia Municipale – ora obbligatoria – taluni interventi causavano disagi ad automobilisti e pedoni perchè non venivano ripristinate le condizioni di sicurezza per il transito veicolare (ad esempio, scavi non richiusi bene). La richiesta, ricorda una nota diffiusa dall’ufficio stampa del comune, va pure corredata da documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi in cui devono eseguirsi i lavori, da ripristinare successivamente.