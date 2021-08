La compagnia Sipario porta in scena La leggenda di Colapesce

La compagnia teatrale Sipario porta in scena La leggenda di Colapesce. Lo spettacolo, che mette insieme musica, racconto e poesia, sarà rappresentato martedì 17 agosto, presso il lungomare Stagnone di Marsala (via Falcone 19), a partire dalle 21.30. Protagonista della storia è il messinese Cola, figlio di un pescatore e

soprannominato Colapesce per la sua abilità nel muoversi in acqua. Innamorato del mare, amava in particolare immergersi tra le meraviglie dei fondali e dopo ogni nuova esperienza raccontava quello che aveva visto. Questa sua passione, però, non era ben vista dalla madre, perché molte volte il ragazzo aveva il vizio di ributtare il pescato al mare, tanto più che un giorno la donna lo maledisse pronunciando questa frase: «Che tu possa diventar come un pesce!». La sua fama arrivò al re di Sicilia Federico II di Svevia che decise di metterlo alla prova gettando in mare una coppa d’oro. Scendendo ancora più in profondità Colapesce vide che la Sicilia posava su 3 colonne delle quali una era consumata dal fuoco dell’Etna, e Colapesce decise di restare sott’acqua, sorreggendo la colonna per evitare che l’isola sprofondasse. Ancora oggi si troverebbe quindi a reggere l’isola e si dice che ogni 100 anni riemerga per rivedere la sua amata Sicilia.

La regia e i testi sono di Vito Scarpitta.